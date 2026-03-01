Полковник Баранец: Иран располагает внушительным запасом ракет

Сообщается, что Иран может задействовать комплексы малой дальности «Тондар» и «Фатех», комплексы средней дальности «Шахаб» и «Кадер», а также баллистические ракеты Hatf-II ближнего радиуса действия и «Саджил», способные поражать цели на расстоянии в 2000 км. Кроме того, исламское госудаство располагает крылатыми ракетами «Мескат», сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Зафар», крылатыми ракетами с самонаведением Nasr-e Basir. Также у Ирана есть противокорабельные крылатые ракеты «Гадер».