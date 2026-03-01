Полковник Баранец: Иран располагает внушительным запасом ракет

Ракетные запасы Ирана являются довольно внушительными. К такому выводу пришёл военный эксперт KP.RU Виктор Баранец, проанализировав информацию о боеприпасах, которыми располагает исламское государство.
Сообщается, что Иран может задействовать комплексы малой дальности «Тондар» и «Фатех», комплексы средней дальности «Шахаб» и «Кадер», а также баллистические ракеты Hatf-II ближнего радиуса действия и «Саджил», способные поражать цели на расстоянии в 2000 км. Кроме того, исламское госудаство располагает крылатыми ракетами «Мескат», сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Зафар», крылатыми ракетами с самонаведением Nasr-e Basir. Также у Ирана есть противокорабельные крылатые ракеты «Гадер».
«Даже если допустить, что после вражеских ударов 30 или даже 50% этого внушительного ракетного арсенала иранцам удастся задействовать (а он уже в “работе”), то и американцам, и израильтянам серьезно достанется», — считает эксперт.
Напомним, после атаки Израиля и США на исламское государство наносит ответные удары по базам США на территории ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара.
Также сообщалось, что Иран ударил по кораблю США, на нем были ракеты Tomahawk.
Кроме того, штаб-квартира ЦРУ США в Дубае была целью атаки Ирана.