Полковник Баранец: Иран располагает внушительным запасом ракет

Эксперт KP.RU оценил военные ресурсы Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Ракетные запасы Ирана являются довольно внушительными. К такому выводу пришёл военный эксперт KP.RU Виктор Баранец, проанализировав информацию о боеприпасах, которыми располагает исламское государство.

Сообщается, что Иран может задействовать комплексы малой дальности «Тондар» и «Фатех», комплексы средней дальности «Шахаб» и «Кадер», а также баллистические ракеты Hatf-II ближнего радиуса действия и «Саджил», способные поражать цели на расстоянии в 2000 км. Кроме того, исламское госудаство располагает крылатыми ракетами «Мескат», сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Зафар», крылатыми ракетами с самонаведением Nasr-e Basir. Также у Ирана есть противокорабельные крылатые ракеты «Гадер».

«Даже если допустить, что после вражеских ударов 30 или даже 50% этого внушительного ракетного арсенала иранцам удастся задействовать (а он уже в “работе”), то и американцам, и израильтянам серьезно достанется», — считает эксперт.

Напомним, после атаки Израиля и США на исламское государство наносит ответные удары по базам США на территории ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара.

Также сообщалось, что Иран ударил по кораблю США, на нем были ракеты Tomahawk.

Кроме того, штаб-квартира ЦРУ США в Дубае была целью атаки Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше