В Катаре при падении обломков ракет ранены восемь человек

Восемь человек пострадали в Катаре при отражении атак Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет, когда происходило отражение атак из Ирана. Об этом заявила пресс-служба правительства.

«Получена информация о 114 случаях падения обломков ракет. Ранения получили восемь человек, четверо еще лечатся в больницах, один находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее Иран осуществил одновременные запуски баллистических ракет по территории Израиля, Бахрейна, ОАЭ и Катара. Жители Абу-Даби сообщили о звуках взрывов вскоре после начала атак. Целью могло было поражение авиабазы Аль-Дхафра в столице ОАЭ.

Позже страны Персидского залива осудили удары Ирана и предупредили об ответных мерах. Правительства Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ подчеркнули, что любые дальнейшие нарушения международного права приведут к серьезным последствиям.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
