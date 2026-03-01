В Катаре при падении обломков ракет ранены восемь человек

В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет, когда происходило отражение атак из Ирана. Об этом заявила пресс-служба правительства.
«Получена информация о 114 случаях падения обломков ракет. Ранения получили восемь человек, четверо еще лечатся в больницах, один находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.
Ранее Иран осуществил одновременные запуски баллистических ракет по территории Израиля, Бахрейна, ОАЭ и Катара. Жители Абу-Даби сообщили о звуках взрывов вскоре после начала атак. Целью могло было поражение авиабазы Аль-Дхафра в столице ОАЭ.
Позже страны Персидского залива осудили удары Ирана и предупредили об ответных мерах. Правительства Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ подчеркнули, что любые дальнейшие нарушения международного права приведут к серьезным последствиям.