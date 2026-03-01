Сомнолог дала советы, кому и как нужно спать днем хотя бы 5 минут

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала aif.ru, как правильно вздремнуть для перезагрузки в неподходящих для сна условиях.
«Сон — вещь индивидуальная: нужно использовать те возможности, которые есть. Конечно, в идеале лучше лечь в темном и тихом помещении, соблюдая все правила гигиены сна. Некоторые работодатели, проявляя заботу о сотрудниках, устанавливают специальные релакс- или спа-капсулы, либо обустраивают отдельные комнаты отдыха. К сожалению, это доступно не всем, поэтому приходится адаптироваться», — сказала Гаврилова.
Специалист отметила, если нет возможности лечь, даже 5-минутный сон в кресле будет полезен. Также можно вздремнуть в транспорте, используя время в пути.
«Чтобы облегчить засыпание в неподходящих условиях, можно использовать вспомогательные средства: беруши и маски для сна. Даже простая маска, ограничивающая световой поток, значительно упростит процесс», — подытожила Гаврилова.
