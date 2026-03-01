Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска весной

Об этом рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в компании SuperJob Михаил Южалин, передает ИА DEITA.RU.
Основная причина различий в выгодности месяцев заключается в количестве рабочих дней, а следовательно — и в стоимости одного дня отпуска, который рассчитывается исходя из средней заработной платы за последние двенадцать месяцев.
В апреле их 22, что больше по сравнению с мартом, у которого 21 рабочий день, и особенно с маем, где их всего 19. Так как оплата отпуска происходит по среднедневному заработку, то месяцы с большим числом рабочих дней, как правило, позволяют получить более выгодные условия для отпуска.
Это связано с тем, что стоимость одного рабочего дня зависит как от оклада, так и от общего количества рабочих дней в месяце, в результате чего при меньшем их числе стоимость дня может оказаться выше.
Эксперт отметил, что в случае, когда стоимость одного рабочего дня превышает среднедневной заработок, выгоднее продолжать работать, поскольку отпуск в такой месяц может принести меньшую финансовую выгоду.
В противном случае, когда среднедневная зарплата либо равна стоимости дня, либо выше её, целесообразно брать отпуск, чтобы максимально сэкономить или повысить свою финансовую выгоду. Для работников, получающих фиксированный оклад при пятидневной рабочей неделе, апрель считается наиболее предпочтительным периодом для отпуска, так как он позволяет получить максимум выгоды.
Март занимает по выгодности чуть более скромное место, а май, с наименьшим количеством рабочих дней, становится самым невыгодным месяцем для отпусков с точки зрения финансов.