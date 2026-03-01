Названы траты россиян на питомцев

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале текущего года составил чуть больше 500 рублей, на наполнители — около 1200 рублей, а на корма — порядка 900 рублей, выяснили аналитики ЮKassa для РИА Новости в исследовании.