Иран подтвердил гибель двух крупных военачальников при атаке США и Израиля: вот о ком речь

Иран подтвердил факт гибели двух крупных военачальников. Речь идёт о главе элитных войск КСИР (Корпус стражей исламской революции) и секретаре совета обороны исламского государства.
«Секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур погибли в результате атаки США и Израиля», — сказано в публикации агентства IRNA.
При этом пресс-служба израильской армии ЦАХАЛ сообщала также, что погиб глава МО Ирана Насирзаде. Тегеран пока не подтвердил гибель министра обороны.
Также стало известно, что гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи подтверждена сообщением государственного телевидения Ирана. Уточняется, что в момент гибели Хаменеи «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности».
После ударов Израиля и США по югу Ирана стало известно о разрушении начальной школы для девочек. Предварительно, там погибли более 80 учениц, однако иранский МИД предполагает, что от удара по школе могли погибнуть от 150 до 160 человек.