В России вступают в силу новые правила обучения на водительские права

В России с 1 марта вступают в силу новые правила обучения на водительские права.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новые правила подготовки водителей вступают в силу в России с 1 марта.

Согласно приказу Минпросвещения РФ № 505, с 1 марта в России появятся 47 новых примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, из которых 36 программ переподготовки, девять программ профессиональной подготовки и две программы повышения квалификации.

Помимо этого, количество обязательных часов при обучении на права категории B увеличится с 38 до 42.

Также кандидаты в водители смогут частично изучать теорию дистанционно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость,

Кроме того, желающие учиться на права категории C и D, а также будущие таксисты смогут практиковаться в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

Согласно документу, приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года.