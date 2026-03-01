Работодатея могут оштрафовать за курение вейпов в офисе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Работодатель может получить административный штраф, если сотрудники курят, в том числе вейпы, на рабочих местах. Об этом заявила ТАСС депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»).
Отвечая на вопрос о возможности ужесточения ограничений на вейпы, она отметила, что и сейчас их использование в транспорте, на рабочих местах и в образовательных организациях приравнено к курению, поэтому «вопрос не столько в отсутствии норм, сколько в их исполнении».
«Рабочие места также считаются общественным местом, и там должны быть выделены специальные места для курения. Конечно, внутри коллектива могут договориться по-разному. Но при поступлении жалоб работодатель может быть оштрафован по ст. 6.25 КоАП РФ за отсутствие знаков о запрете курения или несоблюдение требований к выделению специальных мест», — сказала Горячева.
Административный штраф за несоблюдение требований к знаку о запрете курения составляет от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 до 60 тыс. — для юридических, а к выделению и оснащению специальных мест — от 20 до 30 тыс. и от 50 до 80 тыс. соответственно.