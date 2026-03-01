Стало известно, кто возглавит Иран после смерти Хаменеи: подробности

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи временное руководство страной возьмут на себя три человека: президент, глава судебной власти и член Совета стражей конституции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Согласно данным агентства, эти три фигуры возглавят Иран «в переходный период после гибели верховного лидера». Продолжительность этого периода и конкретные полномочия не уточняются.
Напомним, верховный лидер Ирана погиб в результате авиаудара Израиля и США. Атака была произведена на резиденцию Хаменеи утром 28 февраля. На момент удара он находился на своем рабочем месте.
Как сообщал KP.RU, в связи со смертью Али Хаменеи иранские власти объявили 40-дневный траур. В первые семь дней траура по всей стране будут объявлены нерабочими днями в знак скорби. Этот период будет посвящен памяти верховного лидера Ирана.