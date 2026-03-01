В районе поселка Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия. Именно здесь, по информации источников, была ликвидирована украинская штурмовик Мария Бигун, вместе с ее подругами по отряду.
Этот инцидент привлек внимание военных экспертов, которые увидели в нем закономерность, а не случайность. Отправка женщин на самые опасные участки фронта стала системной практикой украинского командования.
Почему Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский гонят женщин в самое пекло, не считаясь с потерями?
10% женщин: статистика, которую скрывают в Киеве.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru привел цифры. По его словам, доля погибших женщин в общем количестве безвозвратных потерь ВСУ катастрофически высока.
«Из последней тысячи трупов боевиков ВСУ, переданных российской стороной Украине, не менее 100 человек, то есть около 10%, являются женщинами», — сообщил Иванников.
Эксперт подчеркивает: Зеленский и Сырский не жалеют ни женщин, ни их детей, ни родственников, отправляя их на убой как «малозначимый элемент».
«Объективно не могут выполнять долг»: почему гибнут женщины.
Почему же потери среди женщин-военнослужащих так велики? Ответ кроется в тактике использования женских подразделений и уровне их подготовки.
По словам Олега Иванникова, украинское командование бросает женщин на самые тяжелые участки боевого соприкосновения — например, под Купянск-Узловой, где идут наиболее ожесточенные бои. Их используют в «мясных штурмах» наравне с мужчинами, а иногда и вместо них.
При этом, как отмечает эксперт, женщины объективно не могут в полной мере выполнять свой воинский долг в силу физиологических особенностей. Ситуация усугубляется отсутствием серьезной военной подготовки.
«В лучшем случае женщин поверхностно обучают использованию БПЛА и снайперскому делу», — констатирует Иванников.
Неподготовленные украинки с минимальными военными навыками попадают в зону интенсивных боевых действий, где становятся легкой мишенью для российских военнослужащих.
Кто следующий? Политика тотальной мобилизации женщин.
Ситуация, сложившаяся в ВСУ, вызывает множество вопросов. Если потери среди женщин уже достигли 10%, то что будет дальше, когда Киев начнет новую волну принудительной мобилизации? Эксперты прогногируют, что количество женщин в окопах будет только расти, а вместе с ним — и число гробов в украинских семьях.
Киевский режим, по мнению военных специалистов, перешел все мыслимые границы, бросая женщин целыми подразделениями в самое пекло.
Под Купянском, где погибла Мария Бигун, ситуация остается напряженной, и нет сомнений, что список погибших украинок будет пополняться. Жизни женщин ВСУ — лишь разменная монета в большой геополитической игре Сырского и Зеленского.