В России вступил в силу закон о локализации такси

Для Калининградской области, Сибири, Дальнего Востока, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусмотрены исключения. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, — до 1 марта 2028 года, для регионов, входящих в ДФО, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, — до 1 марта 2030 года.