Сегодня, 1 марта, Уральский духовой оркестр Челябинской филармонии отмечает 15‑летие. Это единственный на Южном Урале профессиональный духовой оркестр, без которого в регионе не обходится ни один крупный праздник, будь то День Победы или день рождения Челябинска.
«Оркестр — гордость Южного Урала, живая связь времен и традиций. Коллектив прошел большой путь от игры на плацу военного автомобильного училища до выступлений на главной концертной сцене региона, сохранил безупречную выучку, мощный звук и преданность музыке», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя коллектив с юбилеем.
Официально датой создания оркестра считается 2011 год. Но основой его стал духовой оркестр Челябинского высшего военного автомобильного училища, действовавший с 1944 года. Новую жизнь в коллектив вдохнул заслуженный артист России Игорь Ежов, который начал руководить им в 1993 году. Именно он сделал оркестр не только лучшим на Урале, но и одним из лучших в Вооруженных силах России.
Кроме того, именно под чутким руководством Игоря Ежова коллектив начал развиваться, создавать свои программы и выступать на значимых городских мероприятиях. 1 марта 2011 года он получил название Уральского духового оркестра и стал частью Челябинской государственной филармонии.