Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральский духовой оркестр Челябинской филармонии отмечает 15‑летие

Коллектив — одно из главных украшений любого праздника.

Источник: Челябинская государственная филармония

Сегодня, 1 марта, Уральский духовой оркестр Челябинской филармонии отмечает 15‑летие. Это единственный на Южном Урале профессиональный духовой оркестр, без которого в регионе не обходится ни один крупный праздник, будь то День Победы или день рождения Челябинска.

«Оркестр — гордость Южного Урала, живая связь времен и традиций. Коллектив прошел большой путь от игры на плацу военного автомобильного училища до выступлений на главной концертной сцене региона, сохранил безупречную выучку, мощный звук и преданность музыке», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя коллектив с юбилеем.

Официально датой создания оркестра считается 2011 год. Но основой его стал духовой оркестр Челябинского высшего военного автомобильного училища, действовавший с 1944 года. Новую жизнь в коллектив вдохнул заслуженный артист России Игорь Ежов, который начал руководить им в 1993 году. Именно он сделал оркестр не только лучшим на Урале, но и одним из лучших в Вооруженных силах России.

Кроме того, именно под чутким руководством Игоря Ежова коллектив начал развиваться, создавать свои программы и выступать на значимых городских мероприятиях. 1 марта 2011 года он получил название Уральского духового оркестра и стал частью Челябинской государственной филармонии.