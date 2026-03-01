Уральский духовой оркестр Челябинской филармонии отмечает 15‑летие

Официально датой создания оркестра считается 2011 год. Но основой его стал духовой оркестр Челябинского высшего военного автомобильного училища, действовавший с 1944 года. Новую жизнь в коллектив вдохнул заслуженный артист России Игорь Ежов, который начал руководить им в 1993 году. Именно он сделал оркестр не только лучшим на Урале, но и одним из лучших в Вооруженных силах России.