Православные праздники в марте 2026 года: самые важные даты

Напомним, на протяжении всего месяца длится Великий пост (с 23 февраля по 11 апреля) — время духовного очищения, покаяния и подготовки к Пасхе. Двунадесятых и великих недвунадесятых праздников в марте нет.
Среди наиболее почитаемых дат можно выделить: обретение мощей блаженной Матроны Московской (8 марта); первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи (9 марта); день памяти сорока мучеников Севастийских (22 марта).
Кроме того, в марте отмечается Крестопоклонная неделя — третье воскресенье поста, 15 марта. В центр храма выносят Крест, который остается там до пятницы.
Родительские субботы Великого поста выпадают на 7, 14 и 21 марта. Это особые дни поминовения усопших. В храмах совершаются заупокойные богослужения, верующие подают записки с именами умерших близких и молятся о даровании им Царствия Небесного.
Верующие 20 марта чествуют икону Божьей Матери «Споручница грешных», а 27-го — день Феодоровской иконы Божьей Матери.
1 марта. Торжество Православия. День памяти мучеников Памфила пресвитера, Валента (Уалента) диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремия, Исаии.
2 марта. День памяти Великомученика Феодора Тирона. День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.
3 марта. День памяти святителя Льва I. День памяти Космы Яхромского.
4 марта. День памяти апостолов От 70-ти Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. День памяти преподобного Феодора Санаксарского. День памяти преподобных Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских.
5 марта. День памяти Льва Катанского. День памяти Благоверного князя Ярослава Мудрого. День памяти Агафона Печерского. День памяти Корнилия Псково-Печерского.
6 марта. День памяти Тимофея Весновея. Празднование Козельщанской иконы Божией Матери. День памяти архиепископа Евстафия Антиохийского.
7 марта. Родительская суббота (Поминовение усопших). Обретение мощей мучеников иже во Евгении.
8 марта. День памяти священномученика Поликарпа Смирнского. Обретение мощей блаженной Матроны Московской. День памяти преподобного игумена Поликарпа Брянского.
9 марта. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
10 марта. День памяти Святителя Тарасия Константинопольского (Тарас Бессонный).
11 марта. День памяти Святителя Порфирия (Порфирий Поздний).
12 марта. День памяти преподобного Прокопия Декаполита (Прокоп Дорогорушитель). День памяти преподобного Тита.
13 марта. День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина (Касьянов день). День памяти Блаженного Николая Саллоса Псковского. День памяти Преподобного Василия Декаполита (Василий Капельник). День памяти Священномученика Арсения Ростовского.
14 марта. Родительская суббота 3 седмицы Великого поста. День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской, игумении.
15 марта. Крестопоклонное воскресенье. День памяти святителя Арсения Тверского. День памяти священномученика Феодота Киринейского. Праздник иконы Божией Матери «Державная».
16 марта. День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (Евтропиев день). Праздник Волоколамской иконы Божией Матери.
17 марта. День памяти Благоверного князя Даниила Московского. День памяти Преподобного Герасима Вологодского. День памяти Преподобного Герасима Иорданского.
18 марта. День памяти святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. День памяти Мученика Конона Мандонского (Конона Огородника).
19 марта. Праздник икон Божией Матери: Ченстоховской, «Благодатное Небо» и Шестоковской. Обретение Честного креста и гвоздей св. равноапостольной царицею Еленою во Иерусалиме. День памяти Мучеников во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.
20 марта. День памяти Священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора в Херсоне.
21 марта. Родительская суббота 4 седмицы Великого поста. День памяти Преподобного Феофилакта Никомидийского. День памяти преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских (Муромских).
22 марта. День памяти сорока мучеников Севастийских (Сороки). День памяти Преподобного Иоанна Лествичника.
23 марта. День памяти Мучеников Кодрата, и иже с ним (Василиса Коринфская).
24 марта. Перенесение мощей мученика Епимаха Нового. День памяти Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского. День памяти Святителя Софрония, епископа Врачанского. День памяти Святителя Софрония Премудрого.
25 марта. День памяти Феофана Исповедника (Феофанов день). День памяти Святителя Григория Двоеслова, папы Римского. День памяти Симеона Нового Богослова.
26 марта. Четверток Великого поста. Перенесение мощей святителя Никифора исповедника (Никифоров день).
27 марта. День памяти Преподобного Венедикта Нурсийского (Венедиктов день).
28 марта. Похвала Пресвятой Богородице (Суббота Акафиста). День священномученика Александра Сидского (Александров день). День памяти святого Агапия и с ним семи мучеников.
29 марта. День преподобной Марии Египетской. День памяти мученика Папы Ларандского. День памяти Мученика Савина Египетского. День памяти Святителя Серапиона Новгородского.
30 марта. Вербная неделя. День памяти Преподобного Макария Калязинского. День памяти Преподобного Алексия человека Божия (Алеша Теплый).
31 марта. День памяти Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Сразу после Великого поста наступает Страстная неделя, напоминающая о последних днях земной жизни Христа и его крестных страданиях. Таким образом, верующие говеют перед Пасхой почти два месяца — 48 дней.
Завершается пост главным христианским праздником — Пасхой. В 2026 году она отмечается 12 апреля.