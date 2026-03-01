В Актюбинской области активно готовятся к паводкам

Также ведется очистка арыков и каналов от снега и льда. В городе приведена в порядок система отвода талых и дождевых вод протяженностью 61,6 км, включая 55 км открытых арыков и 6,6 км закрытых сетей. Все 45 дренажно-накопительных колодцев и 5 насосных станций находятся в рабочем состоянии.