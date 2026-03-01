Какие изменения ждут казахстанцев в марте 2026 года

Предприниматели, которые до 1 января 2026 года работали по патенту или через специальное мобильное приложение, могут перейти на режим для самозанятых. Этот формат позволяет работать без регистрации ИП. Началом применения режима считается дата формирования первого чека в приложении. Сняться с учета в качестве ИП можно было самостоятельно с 1 января либо дождаться автоматического снятия 1 марта 2026 года.