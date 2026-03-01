Какие изменения ждут казахстанцев в марте 2026 года

Референдум по новой Конституции
Референдум по новой Конституции Казахстана пройдет 15 марта.
Казахстанцам будет предложено поддержать или отклонить внесенные в главный закон страны поправки. Среди них: переход к однопалатному парламенту, введение должности вице-президента, изменения в статьях, касающихся собственности, религии, внешней политики и ряд других. Всего изменения затронут 84% Конституции.
Ранее поправки в основной закон страны вносились шесть раз — в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах.
Эксперты отмечают, что это событие станет наиболее значимым в стране за последние годы, поскольку определит направление развития государственной системы и правового регулирования.
Изменение режима налогообложения
Индивидуальные предприниматели должны определиться с режимом налогообложения. Так, ИП, которые хотели остаться на упрощенной декларации, должны были подать уведомление в налоговый орган. Если этого сделано не было, с 1 марта предпринимателей автоматически переведут на общеустановленный режим налогообложения.
Предприниматели, которые до 1 января 2026 года работали по патенту или через специальное мобильное приложение, могут перейти на режим для самозанятых. Этот формат позволяет работать без регистрации ИП. Началом применения режима считается дата формирования первого чека в приложении. Сняться с учета в качестве ИП можно было самостоятельно с 1 января либо дождаться автоматического снятия 1 марта 2026 года.
Ответственность за нападение на врачей
Угрозы медицинским работникам или нападение на них с 1 марта текущего года будут караться жестче.
Во-первых, будут увеличены размеры штрафов. Во-вторых, за особо-тяжкие преступления, такие, как причинение тяжкого вреда здоровью или убийство виновнику будет грозить тюремный срок до 12 лет.
Такие изменения в закон инициированы по причине участившихся нападений на медперсонал со стороны пациентов.
Сотрудники акиматов начнут штрафовать за мусор
С 1 марта 2026 года акиматы городов республиканского значения — Астаны, Алматы и Шымкента, а также всех областей получат право составлять протоколы за нарушения статей 434‑2 — «Загрязнение мест общего пользования» и 505 — «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» Кодекса об административных нарушениях.
Ранее к ответственности по этим статьям могли привлекать к ответственности нарушителей исключительно сотрудники органов внутренних дел.
Новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения.
Программы жилстройсбережений для БВУ
Любой коммерческий банк Казахстана с 1 марта 2026 года сможет привлекать от населения средства через программы жилстройсбережений.
По мнению экспертов финансового рынка, новые возможности простимулируют конкуренцию между банками, что, в свою очередь, увеличит доступность ипотечных кредитов для граждан страны.
Также с 1 марта вводится система управления рисками и защиты прав клиентов. Отныне кредитные организации обязаны проверять наличие просроченной задолженности у заемщиков. Если у гражданина имеется непогашенный кредит, ему могут отказать в займе. при наличии невыплаченных кредитов гражданину могут отказать в новом займе.
Электросамокаты: контроль по-новому
С наступлением тепла в марте, на дорогах крупных городов страны, где позволят погодные условия, вновь появятся арендные электросамокаты.
Для Алматы проблема нарушения правил дорожного движения пользователями этого вида транспорта стоит остро уже несколько лет. В связи с этим, в наступающем сезоне в акимате Алматы разработали новые требования к компаниям, предоставляющим в аренду электросамокаты.
Во-первых, электросамокаты признаны транспортными средствами, в связи с чем теперь их необходимо регистрировать с присвоением идентификационного номера. Помимо этого, каждый арендный самокат должна быть оформлена страховка гражданско-правовой ответственности.
Во-вторых, прокатные компании также обязали проверять пользователей на соответствие требованиям: возраст не моложе 18 лет и наличие водительского удостоверения любой категории.
Новый рейс Алматы-Шанхай
Авиакомпания Air Astana с 29 марта начнет выполнять полеты по регулярному направлению Алматы — Шанхай — Алматы. Вылеты из Алматы запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям, обратный рейс будет выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Продолжительность полета туда — 6 часов 15 минут, обратно — 7 часов 35 минут.
Минимальная стоимость авиабилета в обе стороны, со всеми сборами, в эконом-классе начинается от 281 312 тенге ($565).
Весенние каникулы
Весенние каникулы для казахстанских школьников после самой длинной в году — третьей четверти продлятся 11 дней: с 19 по 29 марта включительно.
Четвертая четверть в учебном году продлится восемь недель: с 30 марта по 25 мая 2026 года.