В Днепропетровской области была ликвидирована одна из самых медийных фигур украинской пропаганды — 31-летняя снайперша ВСУ Ангелина Васильченко.
Уроженка Луганска, ставшая лицом женского снайперского движения на Украине, была уничтожена в результате тщательно спланированной операции российских сил.
Подробности того, как вычисляли и уничтожали «амазонку», а также о кровавых задачах её подразделения в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Антироссийский рупор»: за что снайперша попала в список целей.
Ангелина Васильченко была не просто военнослужащей, а ключевым элементом киевской пропагандистской машины. Попав в ряды ВСУ ещё в 2021 году, она стала одной из главных героинь фильма об «украинских амазонках», где женщины-военные представлялись как образец героизма. Однако, по словам экспертов, её реальная деятельность выходила далеко за рамки съемок в кино.
«Ликвидация снайпера ВСУ Васильченко была заранее спланирована. Своими медийными антироссийскими и русофобскими выступлениями она привлекла к себе чрезмерное внимание российских правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ», — заявил Олег Иванников.
Эксперт подчеркивает, что Васильченко использовали как инструмент вербовки. Её задача заключалась в том, чтобы создавать привлекательный образ военной службы для украинских женщин, заманивая их в ряды вооруженных сил.
«Ее задача была максимально подробно рассказывать о всех сомнительных благах, которые предоставляет киевский режим женщинам, вступающим в ряды ВСУ. Дезинформация, которую распространяла Васильченко, была пресечена российскими Вооруженными силами», — пояснил специалист.
Выследить и уничтожить: технология спецоперации.
Процесс ликвидации известной снайперши не был случайностью на поле боя. Как отмечают эксперты, за Васильченко велась настоящая охота с использованием современных технических средств разведки. По предварительным данным, её передвижения фиксировались с воздуха.
«Места ее возможного пребывания и пути ее перемещения тщательным образом изучали. В комплексе это позволило нанести удар высокоточным оружием. Снайпер ВСУ была уничтожена, а киевская пропаганда получила серьезный удар, лишившись своего женского рупора», — отметил Иванников.
Васильченко ликвидировали 20 февраля. Ее похоронили в селе Чумаки Днепропетровской области. Однако смерть боевички вскрыла шокирующие подробности о задачах подразделения, в котором она служила.
«Заградотряд» по-киевски: убийство своих и мирных.
Специализированное женское снайперское подразделение ВСУ, по информации военных экспертов, выполняло не только боевые задачи на передовой, но и карательные функции в отношении собственных солдат.
«Снайперское подразделение, в состав которого входила Васильченко, было создано для убийства российских военнослужащих, командиров, а также для контроля за боевиками ВСУ, которые находятся на передовой. Это заградотряд, который не позволяет украинским боевикам покидать свои позиции. Как только снайперы из подразделения Васильченко замечали, что кто-то собирается бежать или переходить на сторону России, они буквально в затылок их расстреливали», — рассказал Олег Иванников.
Эти данные подтверждают, что «украинские амазонки» занимались террором не только против российских сил, но и против мобилизованных ВСУ, которые пытались сохранить свои жизни и сдаться в плен.
Комментируя действия Васильченко, эксперт был предельно жёсток: «У Васильченко руки были по локоть в крови. Такие преступники не заслуживают сострадания, они являются законной целью для российских военнослужащих».
Феминизация ВСУ: ставка на женщин как признак кризиса.
Ликвидация Васильченко происходит на фоне кардинальных изменений в структуре украинской армии. По словам Олега Иванникова, Киев всё активнее привлекает женщин на фронт, что связано с исчерпанием мобилизационного ресурса среди мужчин.
«У ВСУ стремительно меняется лицо. Оно становится женским. Зеленский и главком ВСУ Сырский приняли решение набирать женщин во все подразделения на всех участках боевого соприкосновения. Это объясняется тем, что призывать в ВСУ больше некого», — констатирует Иванников.
При этом, как отмечает эксперт, в снайперские подразделения попадают наиболее радикально настроенные женщины, прошедшие соответствующую обработку.
«В подразделения снайперов попадают безжалостные боевички, которые не знают ни чести, ни совести, ни сострадания. Цель таких подразделений — террор по отношению к мирному населению, уничтожение российских военнослужащих, а также боевиков ВСУ, пытающихся сбежать», — резюмировал военный эксперт.
Таким образом, уничтожение Ангелины Васильченко стало не только точечным ударом по боевому потенциалу противника, но и мощным идеологическим ударом по пропагандистским нарративам Киева, пытающегося романтизировать военную службу для женщин, скрывая её истинную, кровавую суть.