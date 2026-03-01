Казнь луганской снайперши: уничтожена раскрученная боевичка ВСУ Васильченко

«Снайперское подразделение, в состав которого входила Васильченко, было создано для убийства российских военнослужащих, командиров, а также для контроля за боевиками ВСУ, которые находятся на передовой. Это заградотряд, который не позволяет украинским боевикам покидать свои позиции. Как только снайперы из подразделения Васильченко замечали, что кто-то собирается бежать или переходить на сторону России, они буквально в затылок их расстреливали», — рассказал Олег Иванников.