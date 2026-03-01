В центре «Тигр» выхаживают двух осиротевших гималайских медвежат

Специалисты реабилитационного центра «Тигр» в Приморье выхаживают двух гималайских медвежат, оставшихся без матери. Малыши поступили в учреждение 21 февраля. На опубликованном видео видно, как один из медвежат старательно сосёт молоко из бутылочки, испачкав при этом всю морду.
Как пояснили в центре, медведица, предположительно, погибла от рук браконьеров или была случайно спугнута людьми и бросила потомство. Шансы на выживание у таких малышей в дикой природе крайне малы — они ещё не способны добывать пищу и защищаться от хищников.
Сейчас главная задача специалистов — выкормить и укрепить здоровье медвежат. Процесс идёт непросто: малыши учатся принимать пищу из соски, и пока не у всех это получается идеально. Однако на кадрах, опубликованных центром, видно, что детёныш чувствует себя спокойно и выглядит бодрым.
Центр «Тигр» специализируется на реабилитации диких животных, в первую очередь — краснокнижных амурских тигров, но здесь также помогают и другим зверям, попавшим в беду. В планах специалистов — вырастить медвежат до состояния, когда они смогут вернуться в естественную среду обитания.
Это не первый случай, когда в центр попадают осиротевшие медвежата. Обычно такие истории заканчиваются успешно, если животные попадают к людям вовремя и получают квалифицированную помощь. Сейчас жизнь обоих малышей вне опасности — они под круглосуточным наблюдением.