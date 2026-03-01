В селах Хабаровского края могут проголосовать за интернет

Министерство цифрового развития Хабаровского края обращает внимание жителей на завершающий месяц общероссийского опроса о потребностях в домашнем интернете.
Он проводится для тех деревень и сёл, где уже есть базовая инфраструктура связи, но по домам интернет пока не приходит. Государство хочет понять реальный запрос: где люди действительно ждут проводного интернета, а где пока обходятся мобильным или не планируют подключение.
Механизм простой: если населённый пункт маленький, до тысячи жителей, и к нему уже подведены волоконно-оптические линии ради школ, ФАПов или администраций, он включён в списки для голосования. Теперь задача — услышать людей. «Именно активность жителей покажет, куда тянуть кабель в первую очередь», — отмечают в краевом ведомстве.
Проголосовать может любой гражданин России с подтверждённой записью на Госуслугах — регистрация по месту жительства значения не имеет. Нужны лишь честный ответ о потребности, точный адрес домохозяйства и готовность заключить договор с оператором, если услуга станет доступна.
Процедура занимает пару минут: зайти на Платформу обратной связи, выбрать регион и населённый пункт из одного из двух списков, заполнить адрес и отметить своё отношение к возможному подключению. После этого голос будет учтён в общей статистике.
Чем больше жителей проголосует, тем выше шанс, что именно их село получит домашний интернет. При этом участие ни к чему не обязывает: даже если возможность подключения появится, решение каждый примет самостоятельно, на своих условиях.
Сроки обозначены чётко — опрос завершится 30 марта 2026 года. И если кому-то в деревне нужен стабильный интернет для семьи, учебы или работы, сейчас самое время дать о себе знать.