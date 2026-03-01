Небензя предупредил о страшных последствиях эскалации вокруг Ирана

«Особую обеспокоенность вновь вызывают угрозы ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности», — сказал Небензя.
Также российский постпред дал весьма эмоциональный комментарий, говоря об агрессии в отношении Ирана, готового к дипломатическому процессу урегулирования ситуации в регионе. Небензя сравнил атаку на Иран со стороны Израиля и США с тем, что исламское государство фактически получило нож в спину.
«И вот, несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину. Более того, тот факт, что Вашингтон столь долго и методично наращивал свое военное присутствие в регионе, лишь подтверждает тот факт, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер», — заявил Небензя.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал эти действия как «упреждающий удар».
После ударов Израиля и США по югу Ирана стало известно о разрушении начальной школы для девочек. Предварительно, там погибли более 80 учениц, однако иранский МИД предполагает, что от удара по школе могли погибнуть от 150 до 160 человек.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США предупредили Иран не возобновлять ядерную программу после ударов по Ирану, однако Тегеран отверг все предложения. По словам американского лидера, именно это стало причиной атаки на исламское государство.
Также Трамп сообщил, что Иран приступил к восстановлению ряда своих ядерных объектов. Именно эти объекты уже подвергались бомбардировкам со стороны американских и израильских военных.
При этом МИД России назвал атаку США и Израиля на Иран неспровоцированным актом агрессии.
Последние новости о том, что происходит в Иране, читайте здесь на KP.RU.