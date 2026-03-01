Какая погода ждет жителей Башкирии в первый день весны-2026

В воскресенье, 1 марта, в Башкирии ожидается снег, местами мокрый снег и гололед. Как сообщили в Башгидрометцентре, на дорогах возможны снежные заносы и снежный накат. Ветер будет южный и юго-западный умеренный.
В ночь с 28 февраля на 1 марта в республике температура воздуха ожидается −8, −13°С, днем потеплеет до −2,-7°С.
Ранее метеорологи представили предварительный прогноз погоды на март 2026 года. По сведениям Росгидрометцентра в Башкирии в первый месяц весны осадки и среднемесячная температура воздуха ожидаются в пределах нормы. Днем 28 февраля экстренные службы предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в первые дни марта.
