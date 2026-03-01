ИКИ РАН: российские ученые проверят, есть ли жизнь на Венере

Специалистами была проанализирована серия кадров, сделанными ранее советскими посадочными аппаратами. На этих панорамах видны некоторые структуры вокруг аппарата, которые меняются от кадра к кадру. «Если это действительно движение, то трудно представить, что это камни или какие-то фрагменты породы. Поэтому уже более десяти лет существует большая загадка, есть ли на поверхности Венеры что-то, чего мы не понимаем. Если смотреть на вопрос шире, жизнь — это не обязательно что-то белковое, напоминающее нас с вами. Жизнь — это самоорганизация, она может происходить при других температурах, при других условиях. Поэтому существование жизни на Венере на ее поверхности — это тоже вполне серьезная научная гипотеза, которую надо проверить», — подчеркнул Зеленый.