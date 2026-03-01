ИКИ РАН: российские ученые проверят, есть ли жизнь на Венере

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские ученые в рамках миссии «Венера-Д» проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности Венеры. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.
«В нашей экспедиции есть два аэростата, которые будут перемещаться на высоте примерно 50 км и на которых стоят различные приборы, позволяющие понять, есть ли действительно какие-то необычные содержания веществ, которые мы ищем, — так называемых биомаркеры примитивной органики. Есть и вторая линия исследований — поиск жизни на поверхности», — поделился эксперт.
По его словам, в облачном слое Венеры, условия в котором можно считать приемлемыми, по земным меркам, для существования жизни, ранее была обнаружена линия поглощения, которую связывают со следами жизнедеятельности микробов. Что касается поверхности планеты, то хотя существование жизни в привычной земной форме на ней невозможно, есть гипотезы, которые предполагают наличие других форм.
Специалистами была проанализирована серия кадров, сделанными ранее советскими посадочными аппаратами. На этих панорамах видны некоторые структуры вокруг аппарата, которые меняются от кадра к кадру. «Если это действительно движение, то трудно представить, что это камни или какие-то фрагменты породы. Поэтому уже более десяти лет существует большая загадка, есть ли на поверхности Венеры что-то, чего мы не понимаем. Если смотреть на вопрос шире, жизнь — это не обязательно что-то белковое, напоминающее нас с вами. Жизнь — это самоорганизация, она может происходить при других температурах, при других условиях. Поэтому существование жизни на Венере на ее поверхности — это тоже вполне серьезная научная гипотеза, которую надо проверить», — подчеркнул Зеленый.
О проекте «Венера-Д».
Запуск аппаратов проекта «Венера-Д» — посадочного модуля, аэростатного зонда и орбитального аппарата — запланирован до 2036 г. По словам эксперта, такие сроки не совсем удовлетворяют специалистов, так как похожие миссии в других странах планируются к запуску раньше. «Сейчас начинается этап эскизного проектирования, и руководством принято решение, что он должен выявить все трудности создания научной аппаратуры. По его результатам, где-то через полтора-два года, будет принято решение, можно ли этот проект ускорить до 2033−2034 года, как хотят ученые. Но последнее слово здесь за промышленностью — нашими главными партнерами», — заключил научный руководитель ИКИ РАН.
Ранее заведующий отделом физики планет ИКИ РАН член-корреспондент РАН Олег Кораблев сообщил ТАСС, что создание российской автоматической межпланетной станции «Венера-Д» вошло в национальный проект по освоению космоса. По его словам, эскизное проектирование планируется начать в январе 2026 года — одновременно с началом реализации нацпроекта. Согласно планам, миссия «Венера-Д» будет состоять из посадочного модуля, аэростатных зондов и орбитального аппарата.
Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.