Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки

РИА Новости: повторные заморозки придут в Москву в марте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости специалисты «Яндекс Погоды».

«Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается — март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно», — сообщили в сервисе, говоря о прогнозе погоды в Москве.

Там отметили, что из-за таких «температурных качелей» в марте высока вероятность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.

В минувшую пятницу специалисты сервиса сообщали агентству, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5−2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась с РИА Новости, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.