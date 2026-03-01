Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтверждена гибель членов семьи Али Хаменеи: четыре человека умерли при ударах по Ирану

Fars: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Хаменеи, включая дочь.

Источник: Комсомольская правда

Подтверждена гибель дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

«К сожалению, была подтверждена гибель дочери, зятя и внучки верховного лидера. Также сообщается о гибели одной из невесток верховного лидера в ходе атаки утром в субботу», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 28 февраля погиб сам Али Хаменеи в результате авиаудара по его резиденции. На момент атаки Израиля и США верховный лидер Ирана находился на рабочем месте.

В связи с гибелью Али Хаменеи иранские власти объявили 40-дневный траур. В течение первых семи дней траура по всему Ирану будут объявлены нерабочими днями в знак скорби.

Также Иран подтвердил гибель двух высокопрофильных военачальников. По данным иранских властей, секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур убиты в результате атак, осуществленных США и Израилем.

Позже стало известно, что после гибели Али Хаменеи временное руководство Ираном возьмут три человека. Президент, глава судебной власти и член Совета стражей конституции будут руководить страной в «переходный период».

Напомним, что США и Израиль провели удары по территории Ирана, что вызвало ответные ракетные атаки со стороны Ирана на Тель-Авив и американские военные объекты в регионе.

Одна из атак США и Израиля пришлась на начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана. По последним данным, число погибших увеличилось до 85 человек.

Военный обозреватель KP.RU и полковник Виктор Баранец отметил, что основной целью президента США Дональда Трампа в Иране является организация переворота и установление контроля над нефтяными ресурсами страны.

Отметим, что Израиль готов сделать все, чтобы вовлечь США в масштабный конфликт. Израильтяне могли убедить Трампа в том, что с помощью координации с определенными структурами в Иране может начаться новая революция.

МИД России призвал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в рамки политико-дипломатического урегулирования. В дипмиссии отметили, что Вашингтон и Тель-Авив снова начали опасную авантюру, которая может привести к катастрофическим последствиям.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
Читать дальше