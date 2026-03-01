Ричмонд
Причастный к удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал во Львовскую область

Украинский командир Попов, причастный к массированному удару по Белгороду, сбежал под Львов, он спрятался в Дрогобыче Львовской области.

Источник: Аргументы и факты

Украинский командир, причастный к массированному удару по Белгороду, сбежал под Львов, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что речь идёт о командире 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Вооружённых сил Украины. Комбриг Попов спрятался в Дрогобыче Львовской области.

«Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15 отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А. А. Поповым, который после совершения военного преступления укрылся в Дрогобыче (Львовская область)», — говорится в сообщении.

Военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов заявил, что на Западной Украине уже начался процесс распада государства. Он подчеркнул, что во Львове происходят «действительно ошеломляющие события».

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин не исключил, что Львов готовит «поход» на Киев.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

