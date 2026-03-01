Ричмонд
Трамп заявил, что после атак США и Израиля с Ираном будет легче договориться

Трамп считает, что удары по Ирану помогут достичь дипломатических договоренностей.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что атака на Иран будет способствовать достижению дипломатических договорённостей с этой страной.

«Разумеется, это будет проще, чем день назад», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS News, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский лидер аргументировал свою позицию тем, что по Ирану «сильно бьют», однако он оставил без ответа вопрос, являются ли действия США и Израиля по отношению к Ирану войной.

Накануне постпред РФ в ООН Василий Небензя дал весьма эмоциональный комментарий, говоря об агрессии в отношении Ирана, готового к дипломатическому процессу урегулирования ситуации в регионе. Небензя сравнил атаку на Иран со стороны Израиля и США с тем, что исламское государство фактически получило нож в спину.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.

Последние новости о том, что происходит в Иране, читайте здесь на KP.RU.

