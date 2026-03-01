Ричмонд
СМИ: Командир бригады ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, укрылся под Львовом

Командир 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ, отдававший приказы на обстрел инфраструктуры Белгорода, укрылся под Львовом. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в силовых структурах.

— Ответственность за участие в ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода взяла на себя 15-я отдельная бригада артразведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А. А. Поповым, — добавил источник.

Он также уточнил, что Попов на данный момент находится в городе Дрогобыче Львовской области, передает РИА Новости.

26 февраля около 10 тысяч жителей Белгорода остались без электричества из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики.

Член Общественной палаты Владимир Рогов утверждает, что ВСУ накопили беспилотники для проведения атак на российские регионы. По его словам, военные намерены наносить удары, пока позволяют запасы.

15 февраля мирный житель пострадал в Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА на машину. В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю.

