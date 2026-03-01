День благодарности в Казахстане: история и традиции праздника

В 1930—1940-е годы в рамках политики принудительных переселений в Казахстан были направлены сотни тысяч человек из различных регионов Советского Союза. Среди них — корейцы с Дальнего Востока (депортация 1937 года), немцы Поволжья (1941 год), чеченцы и ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки (1943−1944 годы), а также представители других народов. Позднее в республику прибывали греки, крымские татары, поляки и другие группы.