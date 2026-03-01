День благодарности в Казахстане: история и традиции праздника

Он посвящен укреплению общественного согласия, взаимного уважения и благодарности народов страны друг к другу и казахскому народу за проявленное гостеприимство и поддержку в сложные исторические периоды.
История учреждения
Праздник был учреждён в 2016 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дата 1 марта выбрана неслучайно — в этот день в 1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана, консультативно-совещательный орган, играющий ключевую роль в обеспечении межэтнического согласия в стране.
Исторический контекст
Исторический контекст Дня благодарности связан с событиями XX века, когда территория Казахстана стала одним из основных регионов переселения и депортации народов в составе СССР.
В 1930—1940-е годы в рамках политики принудительных переселений в Казахстан были направлены сотни тысяч человек из различных регионов Советского Союза. Среди них — корейцы с Дальнего Востока (депортация 1937 года), немцы Поволжья (1941 год), чеченцы и ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки (1943−1944 годы), а также представители других народов. Позднее в республику прибывали греки, крымские татары, поляки и другие группы.
Переселения проходили в сложных условиях. Люди сталкивались с нехваткой жилья, продовольствия и медицинской помощи. Значительная часть прибывших размещалась в сельской местности и была задействована в сельском хозяйстве, промышленности и на строительстве инфраструктуры. Архивные данные свидетельствуют о высоких показателях смертности в первые годы после депортации, что было связано с тяжёлыми бытовыми и климатическими условиями.
Параллельно в 1930-е годы на территории Казахстана проходили масштабные социально-экономические преобразования, включая коллективизацию и индустриализацию, что также сопровождалось серьёзными демографическими изменениями. В результате этих процессов республика стала одним из наиболее многонациональных регионов СССР.
В послевоенные годы и особенно после реабилитации ряда депортированных народов в конце 1950-х годов часть переселенцев получила возможность вернуться на историческую родину, однако многие семьи остались в Казахстане. Со временем представители различных этнических групп интегрировались в общественную и экономическую жизнь республики.
Дополнительный вклад в формирование многонационального состава населения внесла кампания по освоению целины в 1950—1960-х годах, когда в Казахстан прибыли сотни тысяч добровольцев из других союзных республик.
Таким образом, современная этнодемографическая структура Казахстана во многом сформировалась под влиянием миграционных процессов советского периода — как принудительных, так и добровольных. День благодарности соотносится с этим историческим наследием и обращается к теме взаимопомощи и сосуществования различных этнических групп в рамках одного общества.
Значение праздника
День благодарности направлен на укрепление единства и общественного согласия, сохранение исторической памяти, развитие культуры взаимного уважения, а также воспитание патриотизма и гражданской ответственности. Праздник акцентирует внимание на межэтническом взаимодействии и общественной стабильности, сложившихся в Казахстане, где сегодня проживают представители более ста этносов.