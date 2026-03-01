Пожарно-тактические учения прошли в одном из отелей Иркутска

— В ходе учения была отработана полная цепочка, начиная от подачи сигнала, проверки работы систем пожарной автоматики, заканчивая оценкой обстановки, действий персонала и спасателей на объекте. Личный состав детально отработал ключевые моменты — поиск и спасение людей из опасной зоны. На учении присутствовали представители других видов пожарной охраны, входящих в состав иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Это важно для обмена опытом и дальнейшего эффективного взаимодействия, — говорится в сообщении.