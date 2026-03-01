Пожарно-тактические учения прошли в одном из отелей Иркутска

Пожарно-тактические учения, направленные на отработку действий поисков и спасения людей из опасной зоны, прошли в одном из отелей Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.
— В ходе учения была отработана полная цепочка, начиная от подачи сигнала, проверки работы систем пожарной автоматики, заканчивая оценкой обстановки, действий персонала и спасателей на объекте. Личный состав детально отработал ключевые моменты — поиск и спасение людей из опасной зоны. На учении присутствовали представители других видов пожарной охраны, входящих в состав иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Это важно для обмена опытом и дальнейшего эффективного взаимодействия, — говорится в сообщении.
Прибыв на место, пожарные приступили к поиску и эвакуации людей из здания, тушению возгорания. Были эвакуированы при помощи спасательных устройств 5 человек. Самостоятельно здание покинули 202 человека. На объекте непосредственно работали 11 единиц техники, в том числе специальной, предназначенной для спасения людей с верхних этажей зданий, и 67 человек личного состава.