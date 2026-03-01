Ричмонд
Филиппо: ЕС может использовать атаку на Иран для усиления помощи Украине

ЕС может использовать операцию США и Израиля против Ирана для усиления помощи украинской стороне, заявил лидер французской «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: Аргументы и факты

ЕС способен использовать военную операцию Соединённых Штатов и Израиля против Ирана для усиления помощи украинской стороне, заявил лидер французской «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он уточнил, что ЕС хочет вступить в конфликт на Украине.

«Я знаю, что он хочет вступить в конфликт на Украине. Я могу ожидать чего угодно, в том числе и использование Брюсселем этих якобы превентивных ударов для усиления помощи Киеву, если Россия отвлечётся на помощь Тегерану», — сказал Филиппо.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Филиппо отметил, что политики из стран ЕС не зря поддержали удары ВС США и Израиля по иранской территории. По его мнению, они рассчитывают, что могут попытаться «надавить на Иран».

«Но это не сработает», — заявил он.

Напомним, Израиль и США нанесли удар по иранской территории. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции. Иранская сторона начала ответную операцию.

В результате атаки США и Израиля убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранские власти объявили 40-дневный траур. В офисе президента подчеркнули, что гибель Хаменеи не останется без ответа. КСИР анонсировал проведение «самой мощной наступательной операции» против Израиля и баз Соединённых Штатов.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью убрали Зеленского из мировой информационной повестки.

