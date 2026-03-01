Обязанности Хаменеи будут исполнять президент, главный судья и член ССК Ирана

Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана начнут исполнять обязанности погибшего верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
— Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана будут исполнять обязанности верховного лидера в вакантный период, — цитирует политика агентство IRNA.
По данным Fars, четыре члена семьи верховного лидера Ирана погибли в результате ударов Израиля и США по территории исламской республики. Среди них — дочь, зять, внук Хаменеи и одна из его невесток.
Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. 9-й канал Израиля сообщил, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху показали видео, на котором видно его тело.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее утверждал, что Хаменеи и президент Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли Соединенные Штаты и Израиль по республике.
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали.