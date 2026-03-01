КСИР объявил о начале самой мощной атаки против Израиля и объектов США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США в регионе. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Телеканал Al Mayadeen информирует, что уже несколько взрывов прогремело в Кувейте и ОАЭ.
Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что пытается перехватить ракеты.
Напомним, утром 28 февраля в результате авиаудара погиб сам Али Хаменеи. На момент атаки Израиля и США верховный лидер Ирана находился на рабочем месте.
Кроме того, Тегеран подтвердил гибель двух высокопоставленных военачальников. По данным иранских властей, секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур убиты в результате атак, осуществленных США и Израилем.