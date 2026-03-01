Красноярцев зовут в весенние походы по окрестностям города

Сезон откроется 1 марта тремя маршрутами по Торгашинский хребет. Самый короткий вариант — подъем к скале Красный гребень продолжительностью около полутора часов. Более протяженный маршрут — к скале Арка, его длина составит 8 километров. Для подготовленных участников организаторы предлагают поход к скалам Веера — 13 километров пути по тайге и пересеченной местности.
По средам в течение месяца запланированы вечерние походы на Вторую сопку эко-парка Гремячая грива, сообщает городская администрация.
6 марта пройдет городская экскурсия «И коня на скаку остановит…», посвященная выдающимся женщинам Красноярска. В праздничный день 8 марта участникам предлагают маршрут «Дыхание весны» к скалам Караульный бык и Голубка.
15 марта состоится поход «Красивый берег». Основатель центра Владимир Плотников проведет группу от визит-центра «Гремячая грива» через Пещерный лог к Свято-Успенский монастырь. Участников ждут элементы туристской подготовки: ориентирование на местности, вязание узлов и прохождение верёвочных переправ.
21 марта запланирован маршрут «Восточный трек: Малый Беркут» протяженностью 8 километров. Организаторы отмечают, что он подойдет для тех, кто готов к физической нагрузке и хочет увидеть живописные виды Столбы.
Регистрация на каждое мероприятие открывается за три дня до даты проведения в 19:00. Подростки до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых. Подробности размещены в сообществе центра в социальной сети ВКонтакте и по телефону 227−92−01.