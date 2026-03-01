Красноярцев зовут в весенние походы по окрестностям города

Регистрация на каждое мероприятие открывается за три дня до даты проведения в 19:00. Подростки до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых. Подробности размещены в сообществе центра в социальной сети ВКонтакте и по телефону 227−92−01.