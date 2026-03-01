Ричмонд
Омичи назвали своих новорождённых детей Каем, Эммой и Назаром

Среди самых популярных имён остаются Михаил, Александр, Ева и Софья.

Источник: Om1 Омск

Реестр ЗАГС обновил свои данные, предоставив свежую информацию о рождаемости и количестве зарегистрированных браков. Также в обновлении содержится раздел, посвящённый самым популярным именам, которые омичи выбирали для своих детей в 2026 году, а также тем, какие имена были менее распространёнными.

По данным на 28 февраля, наиболее популярными в Омской области именами для девочек стали Ева, Анна, София, Полина и Василиса. В то же время к редким именам можно отнести Лию и Эмму.

Что касается мальчиков, то в пятёрке лидеров оказались Михаил, Артём, Александр, Максим и Тимофей. Среди менее распространённых имён выделяются Кай, Назар и Аман.