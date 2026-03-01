Омичи назвали своих новорождённых детей Каем, Эммой и Назаром

Реестр ЗАГС обновил свои данные, предоставив свежую информацию о рождаемости и количестве зарегистрированных браков. Также в обновлении содержится раздел, посвящённый самым популярным именам, которые омичи выбирали для своих детей в 2026 году, а также тем, какие имена были менее распространёнными.