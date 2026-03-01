Пожар произошел в аэропорту Дубая после атаки беспилотника

Из аэропорта Дубая валит черный дым — там произошел пожар после атаки беспилотника. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в 360.ru.
По данным Telegram-канала Shot, в первые секунды туристы услышали сильный хлопок, после чего началось задымление. На пол упали части обшивки стен, из-за пыли стало трудно дышать.
В результате удара здание получило повреждения, пассажиры в спешке бежали к выходу из терминалов.
Позже в пресс-службе правительства эмирата сообщили, что четыре человека пострадали из-за инцидента в аэропорту Дубая в ОАЭ.
28 февраля в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в районе Палм Джумейра в Дубае, у входа в который упали обломки иранской ракеты, также произошел пожар.
В этот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану.