В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, как поддерживать иммунитет

1 марта, в всемирный День иммунитета, специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили жителям региона о важности поддержания иммунной системы. Она состоит из особых клеток и белков, которые защищают организм от болезнетворных микроорганизмов. Эффективность системы зависит от наследственности и других факторов, которые могут значительно повысить ее активность.
Негативно воздействуют на иммунитет стресс, вредные привычки, голодание или переедание, дефицит витаминов и микроэлементов, физические перегрузки. А для поддержания иммунитета необходимо:
— здоровое питание;
— отказ от курения и алкоголя;
— бережное отношение к своей психике;
— здоровый сон;
— подвижный образ жизни.