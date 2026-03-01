В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, как поддерживать иммунитет

1 марта, в всемирный День иммунитета, специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили жителям региона о важности поддержания иммунной системы. Она состоит из особых клеток и белков, которые защищают организм от болезнетворных микроорганизмов. Эффективность системы зависит от наследственности и других факторов, которые могут значительно повысить ее активность.