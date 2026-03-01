Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, как поддерживать иммунитет

1 марта отмечается всемирный День иммунитета.

Источник: Комсомольская правда

1 марта, в всемирный День иммунитета, специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили жителям региона о важности поддержания иммунной системы. Она состоит из особых клеток и белков, которые защищают организм от болезнетворных микроорганизмов. Эффективность системы зависит от наследственности и других факторов, которые могут значительно повысить ее активность.

Негативно воздействуют на иммунитет стресс, вредные привычки, голодание или переедание, дефицит витаминов и микроэлементов, физические перегрузки. А для поддержания иммунитета необходимо:

— здоровое питание;

— отказ от курения и алкоголя;

— бережное отношение к своей психике;

— здоровый сон;

— подвижный образ жизни.