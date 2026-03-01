КСИР ударил по более 20 базам США и зданию командования армии Израиля

Как передает КСИР, шестую волну операции «Обещание правды 4» провели силой, с применением массированных ракетных и беспилотных атак «на оккупированные территории и американские военные базы в регионе».
По данным телеканала Al Jazeera, сирены воздушной тревоги звучат в Аммане, а также других городах Иордании.
КСИР накануне объявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США в регионе.
Все произошло после атак американских и израильских войск, которые, среди прочего, привели к смерти Али Хаменеи, а также двух высокопоставленных военачальников. Речь идет о секретаре совета обороны Али Шамхани и командующем КСИР Мохаммаде Пакпуре.