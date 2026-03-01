Ричмонд
КСИР ударил по более 20 базам США и зданию командования армии Израиля

КСИР сообщил о шестой волне операции «Обещание правды 4».

Источник: Комсомольская правда

Тегеран нанес удары более чем по 20 военным базам США в регионе, а также зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

Как передает КСИР, шестую волну операции «Обещание правды 4» провели силой, с применением массированных ракетных и беспилотных атак «на оккупированные территории и американские военные базы в регионе».

По данным телеканала Al Jazeera, сирены воздушной тревоги звучат в Аммане, а также других городах Иордании.

КСИР накануне объявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США в регионе.

Все произошло после атак американских и израильских войск, которые, среди прочего, привели к смерти Али Хаменеи, а также двух высокопоставленных военачальников. Речь идет о секретаре совета обороны Али Шамхани и командующем КСИР Мохаммаде Пакпуре.

