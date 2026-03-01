Эксперт Кулемзин: регистрация искусственных органов возможна в течение 10 лет

По его словам, сейчас уже есть примеры создания с помощью 3D-печати тканей печени. При этом, возможно, одним из самым сложных для воспроизведения являются почки за счет их структуры в виде трехмерных петель. «Задача заключается в том, чтобы сформировать 3D-структуры из этих клеток так, чтобы они начинали функционировать как орган. И это направление, с одной стороны, не требует длительных трансгенезов (процесс введения чужеродных генов — прим. ТАСС), потому что мы сразу работаем с клетками человека. С другой стороны, здесь требуется задание правильной топологии клеток внутри органов», — пояснил он.