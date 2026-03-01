У семьи из Уфы появилась «королевская двойня»

Уфимцы стали родителями «королевской двойни» — у Юли и Тагира Насыровых 4 февраля появились два малыша. Об этом сообщили в Госкомюстиции Башкирии.
По предоставленным данным, первой родилась девочка — ей дали имя Александра. Следом появился ее братик Эмиль.
В ведомстве отметили, что случай, когда на свет появляются мальчик и девочка — единичен на тысячу родов. Отец детей получил свидетельства о рождении в ЗАГСе Демского района.
