У семьи из Уфы появилась «королевская двойня»

У пары родились двойняшки — девочка и мальчик.

Источник: Комсомольская правда

Уфимцы стали родителями «королевской двойни» — у Юли и Тагира Насыровых 4 февраля появились два малыша. Об этом сообщили в Госкомюстиции Башкирии.

По предоставленным данным, первой родилась девочка — ей дали имя Александра. Следом появился ее братик Эмиль.

В ведомстве отметили, что случай, когда на свет появляются мальчик и девочка — единичен на тысячу родов. Отец детей получил свидетельства о рождении в ЗАГСе Демского района.

