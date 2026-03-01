Черный «флаг траура» подняли над куполом мечети Имама Резы в Иране

Черный «флаг траура» подняли над мечетью Имама Резы в иранском Мешхеде в связи с гибелью верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Tasnim.
— Флаг над куполом святыни восьмого имама окрасился в цвет траура, — добавили в сообщении.
Кроме того, КСИР сообщил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера исламской республики.
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения целей.
Четыре члена семьи Хаменеи погибли в результате ударов Израиля и США по Ирану. Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар ранее сообщил о гибели зятя и невестки Хаменеи в результате ударов.