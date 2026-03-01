В Челябинской области женщина выплатит 30 тыс. за оскорбление соседского ребенка

Все произошло летом 2025 года. Несовершеннолетние подруги катались на магазинной тележке, которую нашли у соседнего дома. В какой-то момент подошла женщина и стала обзывать одну из девочек «воровкой», сказала, что ее мать «посадят в тюрьму, а ее саму отдадут в детский дом», заявила, что «у Арины ни ума, ни фантазии», а также высказала «иные слова и выражения в неприличной форме и иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». На детской площадке, рядом с которой все и случилось, в тот момент находились другие дети, которые это видели и слышали.