Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Горячева: Работодателя могут оштрафовать за курение вейпов в офисе

Работодатель может столкнуться со штрафом, если его сотрудники курят вейпы на рабочих местах. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева.

Работодатель может столкнуться со штрафом, если его сотрудники курят вейпы на рабочих местах. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева.

По ее словам, использование подобных устройств в транспорте, на рабочих местах и в образовательных организациях приравнено к курению.

— При поступлении жалоб работодатель может быть оштрафован за отсутствие знаков о запрете курения или несоблюдение требований к выделению специальных мест, — цитирует парламентария ТАСС.

Административный штраф за несоблюдение требований к знаку о запрете курения составляет от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 60 тысяч — для юридических.

С 1 марта Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками также получит право блокировать сайты с информацией об онлайн-продаже табачной продукции, кальянов без решения суда.

Совет Федерации 19 декабря одобрил закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года.