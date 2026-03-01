Депутат Горячева: Работодателя могут оштрафовать за курение вейпов в офисе

Работодатель может столкнуться со штрафом, если его сотрудники курят вейпы на рабочих местах. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева.
По ее словам, использование подобных устройств в транспорте, на рабочих местах и в образовательных организациях приравнено к курению.
— При поступлении жалоб работодатель может быть оштрафован за отсутствие знаков о запрете курения или несоблюдение требований к выделению специальных мест, — цитирует парламентария ТАСС.
Административный штраф за несоблюдение требований к знаку о запрете курения составляет от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 60 тысяч — для юридических.
С 1 марта Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками также получит право блокировать сайты с информацией об онлайн-продаже табачной продукции, кальянов без решения суда.
Совет Федерации 19 декабря одобрил закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года.