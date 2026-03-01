В Иране начались митинги на фоне смерти Хаменеи

О толпе скорбящих по Хаменеи в городе Урмии сообщает агентство Fars. Также агентство публикует кадры, на которых женщины в городе Дехдашти оплакивают аятоллу, держа в руках его фотографию.
На другом видео видны плачущие мужчина и мальчик у мечети Имама Резы в Мешхеде.
Гибель Хаменеи в ночь на 1 марта подтвердили несколько иранских проправительственных агентств — Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars. Аятолла погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране рано утром в субботу, 28 февраля.
После смерти аятоллы правительство Ирана объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных.
Также 28 февраля о «множественных признаках», указывающих на смерть Хаменеи, сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, заявивший, что резиденция Хаменеи была разрушена после того, как Тель-Авив объявил ее своей целью. О гибели аятоллы также объявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, назвав его «одним из самых злых людей в истории».