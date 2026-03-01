В Иране начались митинги на фоне смерти Хаменеи

Также 28 февраля о «множественных признаках», указывающих на смерть Хаменеи, сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, заявивший, что резиденция Хаменеи была разрушена после того, как Тель-Авив объявил ее своей целью. О гибели аятоллы также объявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, назвав его «одним из самых злых людей в истории».