Рейсы из ОАЭ в Уфу отменили из-за закрытия неба над Ближним Востоком

Авиакомпании flydubai и AirArabia отменили рейсы в Уфу из Дубая (FZ986) и Шарджи (G9 932) на ближайшие сутки. Обратные вылеты из Уфы в ОАЭ, запланированные на 1 марта, также не состоятся, сообщается на сайтах перевозчиков.
Причина — полное закрытие аэропортов ОАЭ на приём и отправку судов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным Росавиации, закрыто также небо Ирана, Израиля, Бахрейна, Ирака, Кувейта и Катара. Многие мировые перевозчики, включая Emirates и Lufthansa, массово отменяют рейсы в обход опасных зон.
Пассажирам рекомендуют обращаться в контактные центры или к турагентам для перебронирования или возврата денег. В flydubai заявили, что безопасность остаётся главным приоритетом.