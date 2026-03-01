Рейсы из ОАЭ в Уфу отменили из-за закрытия неба над Ближним Востоком

Авиакомпании flydubai и AirArabia отменили рейсы в Уфу из Дубая (FZ986) и Шарджи (G9 932) на ближайшие сутки. Обратные вылеты из Уфы в ОАЭ, запланированные на 1 марта, также не состоятся, сообщается на сайтах перевозчиков.