Рейс S7 Новосибирск — Дубай приземлился на запасном аэродроме в Карачи

Борт рейса S7 5785 приземлился в Карачи в 11:13 по московскому времени. Решение о посадке приняли после закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем. В компании подчеркнули, что манёвр был выполнен исключительно в целях безопасности пассажиров и экипажа, а также для корректировки дальнейшего маршрута. Перевозчик продолжает следить за обстановкой и пообещал оперативно информировать о дальнейших изменениях по рейсу.