«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта из-за временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформления возврата, — уточнили в Telegram-канале.

Авиаперевозчик уже предоставил гостиницы в Дубае и Абу-Даби 790 пассажирам. Остальные смогли найти временное жилье самостоятельно.

Ранее в пресс-службе правительства эмирата сообщили, что четыре человека пострадали из-за атаки дрона по аэропорту Дубая.

Актриса, звезда сериала «Трудные подростки» Анастасия Крылова также находилась в международном аэропорту в Дубае во время атаки. Она вышла на связь и рассказала, как люди спасались от ударов.

28 февраля американский лидер Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по иранскому Тегерану.

