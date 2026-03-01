Федор стал редким именем для мальчиков в Красноярском крае

В ЗАГСе Красноярского края подвели итоги первых двух месяцев 2026 и рассказали, какие имена родители выбирали для новорождённых чаще всего, а какие наоборот оказались в числе редких.
Среди девочек самыми редкими именами стали Комила, Азиза, Элона, Жанна и Ягмур. Последнее — с тюркскими корнями и в переводе означающее «дождь».
У мальчиков в пятёрку редких попали Фёдор, Айдар, Аюб, Азиз и Тимир.
Но если одни ищут оригинальность, другие голосуют за традиции. Среди женских имён лидирует Анна — так назвали 59 девочек. Совсем немного от неё отстаёт София (58). Дальше идут Ева (51), Виктория (44) и Арина (42).
У мальчиков уверенный победитель — Михаил. Это имя дали 90 малышам. На втором месте Артём (78), на третьем — Александр (71). А вот Мирон и Роман замкнули пятёрку с одинаковым результатом: по 53 записи.
Начало 2026 года в крае показало: одни родители выбирают для детей что-то привычное, другие — редкое и со своим смыслом.