Радий Хабиров навестил зубров в Мурадымовском ущелье

Он назвал разведение этих животных серьёзным научным проектом, рассчитанным на долгие годы.

Источник: Официальная страница Радия Хабирова Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в Кугарчинский район, чтобы проведать зубров в природном парке «Мурадымовское ущелье».

«Это то, что мы оставим после себя. Стадо постоянно пополняется, мы закупаем взрослых особей, рождаются телята. Через 20−30 лет эти прекрасные, сильные, величественные звери будут спокойно жить в наших лесах», — написал Хабиров в соцсетях.

Отметим, что с появлением беловежских зубров число посетителей парка значительно выросло.

Напомним, проект реализуется с 2023 года. Сейчас стадо насчитывает 25 голов, включая восемь телят, родившихся уже в Башкирии. Ранее республика выиграла грант Президентского фонда природы на 10,2 млн рублей — на эти средства закупят ещё девять взрослых особей из Беларуси. К 2030 году популяцию планируют увеличить до 50 животных.