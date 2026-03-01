Радий Хабиров навестил зубров в Мурадымовском ущелье

Напомним, проект реализуется с 2023 года. Сейчас стадо насчитывает 25 голов, включая восемь телят, родившихся уже в Башкирии. Ранее республика выиграла грант Президентского фонда природы на 10,2 млн рублей — на эти средства закупят ещё девять взрослых особей из Беларуси. К 2030 году популяцию планируют увеличить до 50 животных.