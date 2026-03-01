Радий Хабиров навестил зубров в Мурадымовском ущелье

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в Кугарчинский район, чтобы проведать зубров в природном парке «Мурадымовское ущелье».
«Это то, что мы оставим после себя. Стадо постоянно пополняется, мы закупаем взрослых особей, рождаются телята. Через 20−30 лет эти прекрасные, сильные, величественные звери будут спокойно жить в наших лесах», — написал Хабиров в соцсетях.
Отметим, что с появлением беловежских зубров число посетителей парка значительно выросло.
Напомним, проект реализуется с 2023 года. Сейчас стадо насчитывает 25 голов, включая восемь телят, родившихся уже в Башкирии. Ранее республика выиграла грант Президентского фонда природы на 10,2 млн рублей — на эти средства закупят ещё девять взрослых особей из Беларуси. К 2030 году популяцию планируют увеличить до 50 животных.