Гостелевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи

Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи погиб.

Источник: Комсомольская правда

Гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи подтверждена. Уточняется, что в момент гибели Хаменеи «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности». Об этом сообщило гостелевидение Ирана.

Ранее стало известно, что четыре члена семьи Хаменеи, включая дочь и внучку, тоже погибли.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
