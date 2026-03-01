Гостелевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи

Гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи подтверждена. Уточняется, что в момент гибели Хаменеи «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности». Об этом сообщило гостелевидение Ирана.
Ранее стало известно, что четыре члена семьи Хаменеи, включая дочь и внучку, тоже погибли.
