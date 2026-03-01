Количество погибших при атаке на школу в Иране увеличилось до 148

Число учеников начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек, погибших при атаке на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, увеличилось до 148. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Mizan.
— Число погибших учеников школы для девочек в Минабе возросло до 148, раненых — до 95, — добавили представители местных властей.
Атака на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона, считает постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
По информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон разработал план нарастающих военных ударов по территории Ирана, каждый раунд которых будет длиться от одного до двух дней.