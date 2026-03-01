Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество погибших при атаке на школу в Иране увеличилось до 148

Число учеников начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек, погибших при атаке на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, увеличилось до 148. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Mizan.

Число учеников начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек, погибших при атаке на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, увеличилось до 148. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Mizan.

— Число погибших учеников школы для девочек в Минабе возросло до 148, раненых — до 95, — добавили представители местных властей.

Ранее постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе, это является преступлением против человечества.

Атака на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона, считает постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

По информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон разработал план нарастающих военных ударов по территории Ирана, каждый раунд которых будет длиться от одного до двух дней.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше