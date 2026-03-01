Йеллоустонский национальный парк был создан 1 марта в 1872 году

Главная достопримечательность парка — его гейзеры — получают тепло от гигантской вулканической кальдеры, которая при более пристальном изучении геологами оказалась дремлющим супервулканом. Трижды в истории он уже извергался: два миллиона, полтора миллиона и 600 тысяч лет назад, и каждое такое извержение могло выбросить из земли сотни и тысячи кубических километров магмы и пепла. Следы этих извержений в виде туфовых отложений покрывают практически весь центр современных США, и если бы такое событие повторилось в наши дни, экономике и сельскому хозяйству, да и вооруженным силам этой страны был бы нанесен удар катастрофической силы.